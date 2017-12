Зоз змаганьох ше враца з белавим оком

Марина Надь з Руского Керестура почала тренирац карате кед мала лєм пейц роки. Тераз ма уж чарни пас, а однєдавна у Карате клубу „Русин” преноши свойо знанє о тей борительней схопносци и на дзеци. Вредна є школярка першей класи керестурскей Ґимназиї на руским язику, а тиж так є и активна членїца Дома култури Руски Керестур.

Здогадуєш ше же прецо ши теди, на пейц роки, вибрала праве тот спорт?

Марина Надь: Понеже сом була барз нємирне дзецко, полне зоз енерґию, мац знала же ме муши уписац на даяки спорт, та вибрала карате.

Яки награди ши потераз достала?

МН: Найвекша награда ми булo перше место на Европским змаганю. На тим змаганю сом робела и кати, и борби. Попри Европского, достала сом награди и на Державним, Интернационалним и Войводянским змаганю.

А хторе змаганє найбаржeй запаметаш?

МН: Державне змаганє, дзе сом освоєла друге место, алє сом ше барз мушела трудзиц и бориц за ньго.

Як други, а окреме хлапци, реаґую кед чую же маш чарни пас?

МН: Нєсподзиваю ше, прето же им нєкаждодньове же би дзивче тренирало карате, а ище мало и чарни пас. Дакеди ше и вишмеюю.

Покалїчела ши ше дакеди?

МН: Гей. Скоро зоз каждого змаганя ше врацим зоз белавим оком, викривеним ставцом, и вше закончим у дохтора, алє ше то виплацело.

Прецо любиш карате и цо ци тот спорт принєсол?

МН: Любим карате, насампредз, пре тренера Михала Ороса. Вон нам приблїжел шицки боки каратеа и вше нас потримує кед нам нє идзе добре. И друге, карате любим прето же барз добре вплївує на здравє.

Однєдавна тренираш дзеци у „Русину”? Тренираш их сама, чи маш дачию помоц?

МН: Перши два-три тижнї сом их тренирала сама, а вец ми помогнул тренер и Йована Ноґавица.

Активна ши и у култури. Кельо повязани карате и фолклор?

МН: Гей. Фолклор и карате нє барз повязани, алє и за єдно и за друге треба мац схопносци, координацию и ритем.

На кого ше упатраш?

МН: На каратисту Рафаела Aґаєва.

Хто ци найвекша потримовка?

МН: На першим месце – тренер. Вон вше ту дац даяки совит, потримовку и надїю и потолковац цо добре, а цо нє. Алє, ту и родичи и блїзки товарише.

Вше ши упарто тренирала, алє чи дараз було же ци ше нє сцело?

МН: Мала сом вельо таки хвильки. Бул єден период кед сом мешац нє тренирала, алє сом ше врацела, бо сом нє могла вецей витримац лєм шедзиц и нє буц активна. Нормално, було и даяки хвильки кед сом була покалїчена, та сом прето нє могла тренирац.

Чом биш другим препоручела же би тренирали карате?

МН: Карате барз добри за розвиванє цалого цела и добре уплївує на здравє.

(Опатрене 20 раз, нєшка 20)