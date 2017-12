Святочна схадзка Совиту МЗ

ДЮРДЬОВ – Вчера вечар, у святочней сали Месней заєднїци Дюрдьов, отримана явна святочна схадзка Совиту Месней заєднїци.

На схадзки Душко Михелц, бувши предсидатель МЗ Дюрдьов, присутним начишлєл цо у валалє у 2017. року поробене на инициятиву Совиту, а потим нововибрана предсидателька Душанка Джамбас бешедовала о планох роботи за 2018. рок. Як наглашела, єден зоз значнєйших проєктох котри планую витвориц будзе асфалтованє дражки медзи Дюрдьовом и Жабльом.

После того викладаня присутни валалчанє вихасновали нагоду опитац ше присутним представительом локалней и општинскей власци прецо драги у валалє у подлим стану и прецо на улїцох роками присутне вельке число псох блукачох. И Джабасова и Михелц на тото одвитовали же за обидва проблеми одвичательна општина, бо су у їх инґеренциї.

После схадзки орґанзиовани коктел и закуска, а попри членох Совиту, бул присутни и предсидатель Скупштини општини Радован Чолич и представителє валалских здруженьох, дружтвох и клуба.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)