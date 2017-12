На ютре виберанки за совити месних заєднїцох

ВЕРБАС – Комисия за витворйованє виберанкох за совити месних заєднїцох у Вербаше принєсла ришенє о утвердзованю лїстини кандидатох, а кандидатох за члени совитох у шицких месних заєднїцох у општини Вербас пририхтала Сербска напредна странка.

Социялистична партия Сербиї свойо кандидати предложи у векшини месних заєднїцох, док ше у дзепоєдних месних заєднїцох зявя и кандидати Руху социялистох, Ґрупа гражданох „Змаєво у шерцу”, як и дзепоєдни самостойни кандидати.

Здружена опозиция поволала гражданох на активни бойкот наступних виберанкох бо, як твердза, Одлука о Месних заєднїцох хтору принєсла владаюца коалиция у Скупштини општини Вербас нєзаконїта.

Виберанки за члени совитох месних заєднїцох буду отримани ютре, 31. децембра, а вкупно ше кандидовали 125 гражданє општини Вербас.

