Принєшени одлуки за явно-комунални подприємства

ШИД – На вчерайшей схадзки Скупштини општини (СО) Шид, принєшени одлуки о вименкох Програми дїлованя явно-комуналних подприємствих „Водовод“ и „Стандард“, як и Заводу за урбанизем, з хтору занятим у тих подприємствох пре нєвигодне материялне положенє виплацена такволана солидарна помоц у виносу од 22 600 динари.

СО прилапела и програми дїлованя спомнутих подприємствох за 2018. рок, а з тоту одлуку дате дошлєбодзенє „Водоводу“ же би вода у 2018. року за гражданох подрагшела пейц одсто, а пейц одсто вецей „Стандард“ будзе наплацовац виношенє шмеца з обисцох.

Принєшена и одлука о вименки одлуки о правох у обласци социялней защити з хтору за потреби финансованя помоци у обисцу, як и за анґажованє особи за провадзенє дзецка опредзелєни 9 350 000 динари.

Єдна зоз значних одлукох хтору принєсли одборнїки и то же ше зоз одкупу вихабяю квартелї у месних заєднїцох шидскей општини хтори хасную здравствени роботнїки, такволани кадрово квартелї.

СО тиж принєсла и вецей одлуки маєтного характеру, хтори ше одноша на маєток локалней самоуправи, а тиж и вецей кадрово одлуки. Єдна з нїх же розришени потерашнї директор ЯКП „Водовод“ Марко Баїч, пре задзекованє з особних причинох, а за о.д. директора меновани Александар Йованович, мастер менаджер зоз Шиду хтори уж раз бул на чолє „Водоводу“.

