Скупштина општини прилапела буджет за 2018. рок

ВЕРБАС – Скупштина општини Вербас на остатнєй тогорочней схадзки, хтора тирвала вецей як петнац годзини, як найзначнєйшу точку прилапела буджет за 2018. рок. Буджет обгрунтовал предсидатель Општини Милан Ґлушац хтори визначел же плановани вкупни приходи буджету виноша 1 милиярду 48 милиони динари.

Локални парламент прилапел и остатнї ребаланс буджету за 2017. рок, Програму ушорованя городскей будовательней жеми за Город Вербас и населєни места општини за 2018. рок и Одлуку о максималним чишлє занятих на нєодредзени час за орґанизацийни форми у системи локалней самоуправи општини Вербас за 2017. рок.

Прилапене и Предкладанє кадровского плану Општинскей управи Вербас за 2018. рок, Стратеґийни план розвою социялней защити општини Вербас за период 2018-2022. року, Предкладанє роботи Општинского штабу за позарядово ситуациї општини Вербас за 2018. рок.

Прилапени и програми дїлованя явних подприємствох и установох, як и предкладанє одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о надополнєню за защиту и унапредзенє животного штредку.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)