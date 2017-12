НОВИ САД – Ютрейши ТВ Маґазин будзе емитовани як и вше, на 20 годзин, а цала емисия будзе у новорочней атмосфери, з надосц музики и гумору.

Патраче годни одпатриц и заєднїцку емисию на язикох шицких редакцийох на хторих РТВ емитує програму, у нєй буду и змисти на руским язику, а будзе емитована на Другей програми РТВ Войводини на 22 годзин.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)