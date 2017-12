Дїдо Мраз подзелєл коло 160 пакецики

РУСКИ КЕРЕСТУР – У преполней сали Дому култури на пригодней програми, Дїдо Мраз керестурским дзецом вчера подзелєл коло 160 пакецики хтори плацели родичи або подприємства. Од того, парохийни Каритас финансовал 14 пакецики дзецом зоз социялно загрожених фамелийох и 6 хтори достали патульки, а цалу акцию орґанизовала Месна заєднїца.

Новорочну програму Дїдови Мразови, дзецом и їх родичом, пририхтали дзеци зоз Дзецинскей заградки „Цицибан”, а наступел Хор музичней оводи чий руководитель Таня Фейди, и дзеци з воспитних ґрупох вихователькох Оленки Русковски и Емилиї Костич.

З пригоднима шпиванками представели ше и школяре IIб и IIIа класи ОШ „Петро Кузмяк” за цо их пририхтали їх учительки Ясминка Сабадош и Мелания Рамач, а наступели и ґрупа грамоникашкох керестурского оддзелєня музичней школи (ШОМО) з їх наставнїком Мироном Сивчом. Конферансу водзела Сара Ковач.

Дїдо Мраз (Емил Няради) и того року успишнє комуниковал зоз дзецми, а на концу програми Нови рок повинчовал и їм и їх родичом. Його патульки дзецом у публики дзелєли бомбони, а на виходзе дзеци достали и пакецики од Дїда Мраза.

