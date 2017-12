Конституована „Fundatio Ruthenorum”, предсидатель УО Борислав Сакач

НОВИ САД – Пияток вечар, 29. децембра, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох, конституована перша руска Фондация „Fundatio Ruthenorum”, а єй Управни одбор (УО) Фондациї єдногласно вибрал предсидателя того цела – Борислава Сакача зоз Нового Саду.

Усвоєни и вименки роботней верзиї Статута Фондациї, о чим на конститутивней схадзки було найвецей бешеди.

На конститутивней схадзки нє меновани Управитель Фондациї, алє за тоту функцию предложени два особи – Ивана Дудаш зоз Руского Керестура и Ваня Дула зоз Дюрдьова. УО ришел же ище раз побешедує зоз предложенима кандидатами и же початком януара отрима електронску схадзку на котрей ше вибере и менує Управителя.

Управитель, як и шицки члени УО Фондациї „Fundatio Ruthenorum”, волонтерски позициї и вибераю ше на штири роки. Управитель у Фондациї ма вивершну функцию, док орґан управяня – Управни одбор.

Снователь Фондациї Национални совит Руснацох, вибрал пейцчлени УО, у котрим Мирон Сабадош зоз Дюрдьова, о. Владислав Рац зоз Коцура, Юлиян Ковач зоз Шиду, Борислав Сакач зоз Нового Саду и Таня Арва Планчак зоз Руского Керестура.

