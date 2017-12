Звекшани средства зоз општинскей каси

РУСКИ КЕРЕСТУР – На остатнєй, 37. тогорочней схадзки Совиту Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур, котра отримана нєшка, прилапени Финансийни план за 2018. рок котри пред тим прилапела Скупштина општини Кула.

Предсидатель Совиту Месней заєднїци Владимир Олеяр поинформовал присутних же по финансийним планє за 2018. рок, средства з котрима будзе розполагац МЗ Руски Керестур виноша 17 милиони 163 тисячи динари, од котрих 9 милиони 813 тисячи з буджету Општини, а 7 милиони 350 тисячи зоз самодоприносу за 2016. рок.

Зоз средствох достатих з Општини вецей як пейц милиони ше видвої за реконструкцию центру, а зоз власних средствох з 7 милиони 50 тисячи зоз самодоприносу валал будзе участвовац у вибудови фабрики води. Так же за функционованє МЗ остава 4 милиони 473 тисячи динари. Зоз општинского буджету, док було самодоприносу, за културу ше видвойовало 500 тисячи, а 2018. року тоти средства буду два раз векши.

