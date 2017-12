Шветочно закончени 2017. рок

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка отримана и шветочна новорочна схадзка Совиту Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур, на котру були поволани представителє шицких здруженьох и институцийох з валалу же би представели цо посцигнуте у 2017. роки и плани за наступни рок.

На схадзки були присутни представителє Добродзечного огньогасного дружтва, Рускей матки, Дружтва за руски язик, литературу и културу, Спортского дружтва ,,Русинˮ, Здруженя женох ,,Байкаˮ, Туристичного здруженя Руски Керестур, Здруженя спортских рибарох ,,Колякˮ, Здруженя младих ,,Пакт Рутенорумˮ, Здруженя паприґарох ,,Капсикум анумˮ, Здруженя пензионерох Руски Керестур, Основней и штреднєй школи ,,Петро Кузмякˮ, ЯКП ,,Рускомˮ и представитель полицийней єдинки з валалу.

Зоз схадзку предшедовал предсидатель Совиту Месней заєднїци Владимир Олеяр котри шицким здруженьом и институцийом подзековал на сотруднїцтве у тим року, и поручел же им и у наиходзацим року Совит МЗ будзе давац потримовку.

