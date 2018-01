Миклошевски „Русин” ознова бави

Спортске дружтво „Русин” зоз Миклошевцох основане, пред 85 роками, 1933. року. Приповедка о його снованю подобна нашей, та, як и у нас,м так и за Дунайом, розвою спорту насампредз допринєсли млади. Єден з перших спортох хтори у Миклошевцох нашол добру подлогу при младих бул фодбал. Теди ше бавело на єден ґол, а таке бависко ше волало „виктория”. Од теди по нєшка пажица у Микошевцох постала прави терен, а бави ше прави фодбал на два ґоли.

У аналох спорту Миклошевцох трицетрих рокох прешлого вику визначени мена найактивнєйших фодбалерох, а були то: Ґойко Пивар, Янко Орос, Дюра Бучко, Янко Костелник, Владимир Пап. Познєйше ше им приключели Валдо и Мирон Рамачово, Владо и Ириней Чордашово, Иґор Гирйовати, Яким Гайнал… и велї други. Назберало ше векше дружтво хторим допило бавиц з лабду направену з рендох, та ше наскладали и 1934. року купели першу скоряну лабду – фодбал. Тедишнї змаганя ше бавело з другима валалскима екипами у сушедстве, а екипа була така добра же победзовала шицких шором.

Успишну драгу по хторей рушели миклошевски фодбалере претаргла война. Алє, по єй законченю 1946. року оформени нови Фодбалски клуб „Младосц”. Период по 1963. рок означени як перша часц, а друга тирва од теди по нєшка.

ДВА НАПРЕДОК – ЄДЕН НАЗАДОК

Спорт у Микошевцох за тоти 85 роки призначел вельо добри периоди, а тиж так и подли. На клубскей лавки шедзели велї млади хтори як и у других местох жадали виказац свойо спортски, фодбалски схопносци и амбициї. Но, час и обєктивни условия на тих просторох диктовали обставини и у спорту.

Нєшка клуб ноши мено ФК „Русин”, як и клуб зоз Руского Керестура. По податкох реактивовани є 2001. року, а у сезони 2003–2004. року Русин зоз Миклошевцох призначел фантастични успих – бул на першим месце у Трецей Жупанийскей лиґи Вуковар.

– Радосц пре успих фодбалерох Русина нє потирвал длуго, бо уж од 2006. року ознова настал зацих на стадиону у Миклошевцох. Тирвал, так повесц, по нєшка. Односно од тей єшенї назберало ше достаточне число малдих роки хтори любя фодбал. Бавяче у Клубе просеково маю 22 роки. Мож повесц прави роки за добри успих у фодбалу. Бавя у Трецей Жупанийскей лиґи Вуковарско–сримскей, Фодбалски союз Вуковар, а вкупно у лиґи було дзевец клуби. Правда, шицки змаганя страцели, алє нє траца надїю и упарто тренираю – гварел Славко Ждиняк, заменїк предсидателя општини Томпоєвци у мено Рускей националней меншини. Пан Ждиняк тиж так єден з вельких любительох фодбалу и велїку заслугу ма же фодбал у Миклошевцох знова ожил.

Як надпомнул Славко Ждиняк, шицких цеши факт же ше у валалє ознова активовал фодбалски клуб. То почувствовали и жителє валалу. Нова енерґия, гоч ше Клуб змага у найнїзшей лиґи, ознова наполнєла трибини на стадиону у Миклошевцох.

УСЛОВИЯ ЗА НОВИ УСПИХИ

Стдион ФК „Русин” у Миклошевцох вигодни за змаганя и тренинґи. Цала инфраструктура на стадиону оправена дзекуюци општини Томпоєвци.

– Дзекуюци помоци хтору зме достали од општини реновировали зме цалу инфраструктуру на стадиону. Оправена и ограда коло стадиона и затераз остало ище лєм дакус ушориц терен. Требало би го дакус поровнац и обновиц траву. Шицки условия нам нєобходни за добри резултати маме. Наздавам ше же ше и то витвори у наиходзацим периодзе – гварел Славко Ждиняк.

Пред початком ярнєй часци першенства Клуб планує отримац пририхтованя. Вони буду отримани у Миклошевцох, а управа Клуба остава иста. Потерашнї тренер Лука Митрович и далєй останє на чолє Клуба. Наявени лєм даскелї нови мена хтори ше приведзе же би екипа була моцнєйша и же би посцигла лєпши успих у предстояцей ярнєй часци першенства.

– У тим року зме нє мали право на субвенциї зоз општинского буджета. Алє за идуци рок направиме проєкт хтори нам обезпечи нєобходни средства. Потераз зме ше знаходзели прейґ спонзорствох и донацийох. Мушим визначиц же нам найвецей помогли Витомир Сабадош и Витомир Хома. Од пенєжу хтори зме достали од нїх були виплацени судийове на змаганьох, драгово трошки, односно одвоженє екипи на змаганє, а тиж так купени дреси, лабди… Вельку помоц зме достали од наших людзох хтори жию и робя у Нємецкей – гварел Славло Ждиняк.

Єдини заробок, Клуб ма од предатих уходнїцох, бо на кажде змаганє приду вецей як 200 навияче. Но, тот заробок могло би спатриц и з другого боку, а то же вирни навияче велька потримовка и бавячом ,а тиж так и управи Клуба же би витирвали и отримали фодбал на стадиону у Миклошевцох.

БЕЗ БОДОХ У ЄШЕНЬСКЕЙ ЧАСЦИ ПЕРШЕНСТВА

Гоч Русин з Миклошевцох страцел шицки змаганя вєшенї, заш лєм остава надїя же у часу хтори приходзи Клуб посцигнє лєпши резултати. На першим месце прето же ше у валалє ознова назберало достаточне число младих фодбалерох. Наздавайме ше же з упарту и фахову роботу Управа Клуба и тренер Митрович буду знац тоту енерґию материялизовац на терену.

МИКЛОШЕВСКИ ДРИМ–ТИМ

Шейдзешати роки прешлого вику за Спортске дружтво у Миклошевцох були часи полного розмаху. Окреме кед слово о фодбалу. Було вельо квалитетних бавячох, цо успишно заменєли старших хторим фодбалски вик прешол.

ФК „Младосц” 1963. року мал свой дрим-тим: Руф, Я. Ш. Папуґа, П. Мудри, М. Лїкар, В. Чордаш, С. Угларик, Я. Я. Папуґа, М. Бики стоя з лїва на право, а долу куча Дю. Лїкар, Я. Чордаш и Й. Дайко.

МИКЛОШЕВСКИ РУСИН ЛЄПШИ ОД КОЦУРСКЕЙ ИСКРИ

Далєкого 1987. року Миклошевци були домашнї шеснастим Спортским бависком, теди „Руского слова”. Од юлия по авґуст отримани турнири у вецей дисциплинох – штреляцтве, столним тенису, одбойки и фодбалу. Екипи домашнїх були у шицких фаворити, а найвекше нєсподзиванє було на турнире у фодбалу кед у финалним змаганю бавели процив ФК „Искра” зоз Коцура. У реґуларним часу змаганє було нєришене – 2:2, та ше било пенали. Вецей щесца мали домашнї, а змаганє закончене 7:6 за Русин.

ТАБЛЇЧКА ТРЕЦЕЙ ЖУПАНИЙСКЕЙ ФОДБАЛСКЕЙ ЛИҐИ

КЛУБ змаг. поб. нєри. стра.

ФК „Томпоєвци” 8 7 0 1 ФК „Хайдук” (Бапска) 8 6 1 1 ФК. „Сокол” (Берак) 8 6 0 2 ФК „Мохово” 8 5 0 3 ФК „Борово” (Вуковар) 8 4 2 2 ФК „Ловас” 8 3 1 4 ФК „Младост” (Свиняревци)8 2 0 6 ФК „Липовача” (Вуковар) 8 1 0 7 ФК „Русин” (Миклошевци) 8 0 0 8

