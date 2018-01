Новорочни винчованки покраїнских и општинских функционерох

НОВИ САД/ВЕРБАС/КУЛА – Новорочни винчованки гражданом упуцели и дзепоєдни покраїнски и општински функционере.

Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович шицким гражданом Сербиї пожадал же би 2018. рок бул рок просперитету, рок у хторим будземе давац шицко од себе, у хторим будземе вреднєйши и лєпши.

„У тим року жадам же би дух заєднїцтва пановал зоз нами, а же би нас през рок водзели толеранция, гуманосц и солидарносц” – почел Мирович.

Свою винчованку, у мено руководства Општини Вербас, послал и предсидатель Општини Милан Ґлушац.

– Почитовани согражданє, верим же 2018. рок будзе рок оптимизму и новей енерґиї, солидарносци и заєднїцтва, озбильносци и одвичательносци. Рок у хторим предлужиме чувац, збогацовац и оплеменьовац наш Вербас. Винчуєм вам Нови рок и Крачун и жадам добре здравє, красши, сиґурнєйши и виполнєтши живот – стої у винчованки Милана Ґлушца.

И предсидатель Општини Кула, Перица Видеканїч, шицким гражданом општини Кула пожадал щешлїви новорочни и крачунски швета, же би их препровадзели зоз своїма фамелиями у добрим розположеню, здравю и радосци.

(Опатрене 22 раз, нєшка 22)