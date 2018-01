Весело з огньометом

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Керестуре Нови рок дочековани на вецей местох, алє векшина тих цо славели ше зишли у центру валала же би з музику и красним огньометом випровадзели стари и дочекали нови 2018. рок.

Коло 23 годзин ше у центру валала почало пущац музику, а точно на полноци бул виштрелєни красни ватромет. Тоту хвильку означела сирена з Огньогасного дому и церковни дзвони, а у церкви бул орґанизовани новорочни молебен.

Орґанизовани дочек з музику и реприза дочеку було лєм у погосцительним обєкту „Лонґов”. За дочек и репризу ресторан „Червена ружа” робел порядно, алє без живей музики и зоз скраценим єдловнїком.

Млади Нови рок, а тиж и репризу, могли преславиц у дискотеки „Амадеус”.

(Опатрене 75 раз, нєшка 75)