ВЕРБАС – У Вербаше за дочек Нового року нє було орґанизованей програми на Площи Никола Пашич у центре городу, алє як и каждого року, у велїх погосцительних обєктох того вечара були орґанизовани забави.

Так Вербащанє Нови рок могли чекац у шветочней сали „Юрошевич”, готелу „Бачка”, у сали Центра за физичну културу, ресторану „Код Чава”, як и велїх кафичох, а на пол ноци над городом швицели огньомети зоз шицких бокох.

