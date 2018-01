Вельочислени Новосадянє дочекали Нови рок на Площи шлєбоди

НОВИ САД – Нови рок, зоз богату музичну програму, на Площи шлєбоди у Новим Садзе, дочекали сколо 40 000 гражданє и госци, а праву новорочну атмосферу дочарал вецейминутови огньомет и експлозиї конфетох.

Вечаршу програму почал Дарко Рундек и зоз своїма познатима писнями пририхтал публику за наступ ґрупи „Плави оркестар”, з хторим и дочекани 2018. рок. Найупартейши уживали у наступу ґрупи „S.A.R.S”.

Нови рок присутним пожадал и городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич, котри пред тим обишол дежурних огньогасцох, полицайох и екипи наглей помоци, дзекуюци котрим нє було векши инциденти на самим дочеку.

Рижни манифестациї, забавни програми и дньово дочеки Нового року, котри барз популарни, отримани на вецей локацийох у городу, а главну програму на Площи шлєбоди орґанизовала Фондация „Нови Сад 2021”.

