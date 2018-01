Коцур достал нови Совит Месней заєднїци

КОЦУР – Внєдзелю, 31. децембра, Коцурци, як и шицки гражданє општини Вербас, виберали нове зволанє совитох месних заєднїцох. Од 3 490 уписаних до виберацкого списку, гласац вишли вкупно 916 гласаче, односно 26,2 одсто.

У Коцуре були два виберанково места – у Основней школи „Братство єдинство” и у велькей сали Месней заєднїци.

У Коцуре ше за нове зволанє Совиту Месней заєднїци приявели 12, а виберало ше 9 кандидатох кельо и вибрани, шицки з лїстини Сербскей напредней странки.

У новим зволаню Совиту Месней заєднїци Коцур: Радислав Сталевич, Владо Копчански, Мирко Штрбац Шпанац, Желько Бєлан, Здравко Бесерминї, Стеван Самочета, Андя Хромиш, Михайло Киш и Андрея Савич.

Нови Совит Месней заєднїци по конєц януара будзе мац и першу схадзку на котрей будзе вибрани предсидатель и подпредсидатель Совиту Месней заєднїци.

