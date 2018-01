И у Шидзе дочекани Нови рок з огньометом

ШИД – Нови, 2018. рок, у шидскей општини дочекани весело, насампредз у обисцох ресторанох и кафичох, а бул орґанизовани дочек на Площи култури коло будинка Културно-образовного центру.

Нащивителє послужени зоз чайом и вареним вином, а за добре розположенє ше остарала ґрупа „Ґарави сокак”.

По традициї, на пол ноци атмосферу прикрашел и красни огньомет, а потим з винчованками предлужена преслава.

Предсидатель Општини Предраґ Вукович вихасновал новорочну ноц же би нащивел дежурни служби полициї, наглей помоци и огньогасцох.

