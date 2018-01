Анамария Няради найлєпша каратистка у 2017. року

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пияток, 29. децембра отримана рочна Скупштина Карате клубу „Русин” на котрей анализовани його активносци, а визначени и плани за наступни рок.

На Скупштини присуствовали члени, родичи активних членох и Управни одбор. За найуспишнєйшу каратистку преглашена Анамария Няради хтора освоєла перше место у своєй катеґориї на европским змаганю у Суботици. Тиж похвалєни и Ґлориян Штранґар, як найпоряднєйши и найсовиснєйши каратиста у прешлим року, а Марина Надь, Йована Ноґавица и Сара Планчак закончели рок з положеним испитом за чарни пас.

Дзекуюци младим каратистком активносц Клубу преширена, та тераз єст тренинґи и за дзеци од першей по штварту класу. У новим року и сезони, каратисти ше буду змагац у рамикох ВКФ союзу, чийо критериї висши, алє сам союз припознатши на державним уровню.

(Опатрене 41 раз, нєшка 41)