„Скрити” порученя читачом

Фото: В. Вуячич

Саша Сабадош зоз Зомбора обявел свою другу кнїжку, а тераз читачох зацикавел зоз поезию. Кнїжка „Дармоєди” подзелєна на пейц часци и кажда часц, алє и писня водзи свою дилему и проблематику. Праве през розгварку зоз нїм, дознали зме його мотиви, инспирацию, алє и перши крочаї цо го одведли ґу писаню.

Кнїжка обявена початком октобра у виданю НВУ Руске слово, а Саша гвари же людзе любя посилац порученя, та так, анї вон нє „оперовани” од того. Своїм парняком и младшим од себе поручел же би ше нє подценьовали алє указали вшадзи розкош свойого таланту, без огляду на тото кельо їх творчосц одступа од зарисованих нормох. „Главу горе, нє можу вам нїч!” – визначує Сабадош.

„Потаргани червени цверни” зоз 2013. року, твойо перши самостойно друковани твори. Цо бул порушовач же биш ознова назберал материял и у релативно кратким чаше закончел писанє ище єдней кнїжки? Можеме визначиц же друга кнїжка то крочай ґу иншакому, узретшому роздумованю – без маскох и скриваня?

Саша Сабадош: После першей збирки кратких приповедкох, у моєй глави остала назберана єдна громада рижних, по теди нєвиповедзених думкох, хтори ше могли чежко претвориц до прозней форми, та сом ше врацел ґу поезиї, тераз без римованя и по руски, же бим тоти свойо роздумованя даяк формуловал. Процес писаня нє тирвал длуго, дас рок ефективно, гоч сом и познєйше надбудовйовал тоту свою збирку. Можем ше зложиц же тота збирка свойофайтове одкриванє, алє чи тото у нєшкайшим швеце файта дозретого роздумованя, наисце нє знам.

Кажда „глава”, алє и писня написани сами за себе и мож их самостойно представяц? Прецо праве таке подзелєнє и прецо праве таки назви поглавйох?

СС: Мож повесц же кажда писня у сущносци за себе. Исновала идея у моменту кед сом почал складац збирку же би то була єдна концептуална цалосц, алє заш лєм, кажда з тих писньох може стац сама за себе. Сам процес подзелєня бул баржей инстинктивни, найбаржей ми ше видзи же слово о якейшик подсвидомосци. Назви „главох” вязани за змист писньох и якишик мойо попатрунки на швет. Єст ту и „скрити порученя”, алє у тим случаю на читачох ше стої же би сами одкрили о чим ше ту роби.

Хтори мотиви ше находза у твоїм писаню, о якей тематики ци найлєгчейше и найинспиративнєйше писац?

СС: Основни мотиви гевти о хторих я у сущносци и нє сцем писац, алє їх присуство нательо доминує же их чежко обкеровац. То осаменосц, погубени медзилюдски одношеня, жимне шерцо и подобне. Єст вшелїяк и тих позитивних порушовачох, як цо то рокенрол, край у хторим сом вироснул, природа и платонска любов. Особнє бим жадал написац єдну позитивнєйшу, гоч и уметнїцки менєй вредну збирку поезиї, а наволал бим ю, наприклад, „Пахняци писнї”, алє ми ище вше хиби нєпоштредне присуство тей ключней инспирациї, гевтей отїлотвореней, хтору уж барз длуго чекам.

Твойо писнї кратшого змисту, односно, маю даскельо стихи, строфи. Як ци ше уда зоз так мало, повесц тельо вельо?

СС: Думам же то емоция хтора ше твори у самим моменту виходзеня стихох з глави. Писнї кратки пре хто зна хтору причину, можебуц зберам енерґию за писанє першей андерґраунд поеми по руски…

Одкаль черпаш енерґию, сцелосц ґу писаню? Цо ци порушовач и инспирация?

СС: Ту як порушовач вшелїяк уж спомнути рокенрол и (скоро) шицки його деривати, бо слово о интеґралней енерґиї, о чимшик цо нє лєм музични жанр, алє цали єден културни напрям „бар-а-бар” з импресионизмом, класицизмом, итд. Знам же ме велї викритикую пре тоти слова, алє рокенрол по моїм думаню найзначнєйши продукт ХХ вику. Порушує ме и инспирує и порив же бим тому свойому народу охабел дацо, без огляду же вон то можебуц у тим моменту и нє сце.

Нїтка ґу писаню постої одвше, чи ше з часом тот порив при це пребудзел? Можебуц уплїв школованя, односно читаня и виглєдованя тиж охабел на це моцни уплїв?

СС: Перши писнї почали виходзиц з моєй глави дзешка у ґимназиї, на годзинох математики. Тоти стихи, тераз уж давно забути и одруцени на остатнїх бокох моїх текох з предмету хтори сом наисце нє любел, були форма бунту хтори кажди тинейджер ма, алє го на розлични способи указує. Думам же жаданє буц иншаки у одношеню на „чупор” бул главни „лайт-мотив” тей поезиї, а тот порив за иншакосцу ме у одредзеней мири и нєшка порушує.

Читаш и других авторох, можеш нам дакого видвоїц… А твой облюбени жанр хтори? Цо думаш о нашей рускей поезиї?

СС: Од старшей литератури ме у остатнїм чаше прицагую горватски писателє, насампредз Крлежа и Янко Полич Камов, нє нательо познати поета, прозаик и драмски писатель з початку прешлого столїтия хтори умар у 24. року свойого живота. Мушим спомнуц и успишного младого українского писателя Андрия Любку, з хторим сом вецей раз интензивно приятельовал. Од наших писательох, вше ше любим врациц ґу Иванови Медєшови, думам же є наймоцнєйши наш писатель младшей ґенерациї. Цо ше жанрох дотика, ту мушим припознац же ми „сладки грих” вше бул детективски роман. Моя мац твердзи же то прето же вона читала Аґату Кристи док була у другим станю зо мну, алє нє твердзим. Ту бим препоручел русийского писателя Бориса Акунїна. Цо ше рускей поезиї дотика, маме єдну нову ґенерацию хтору треба даяк мотивовац же би вецей виступала и обявйовала. Мушим, од поетох хтори ше зявели од 2000-ого року поталь, видвоїц творительох як цо то спомнути Шукс, Славко Винаї, лєбо Ася Папуґа. Перши двоме уж нє обявюю, алє ше наздавам же тото ядро будзе ношитель нашей поетскей сцени убудуце.

Нєшка поезия читана, препозната? Чи писане слово заменєли други вредносци?

СС: Поезия ше даяк поцагла до илеґали, проза ше указала як комерциялнєйша, гоч бизме нїяк нє шмели патриц на литературу як на конар привреди. Резултат такого роздумованя промоциї кнїжкох хтори здабу на стереотип ґастарбайтерскей свадзби. Поезия вшелїяк ма потенциял за будучносц, алє як интимни диялоґ поету и читача цо би абсолутно требала и буц.

