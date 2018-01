Вибрани нови члени совитох месних заєднїцох

ВЕРБАС – На внєдзелю отриманих виберанкох за совити месних заєднїцох у општини Вербас, вибрани по дзевец нови члени совитох у шицких трох вербаских и пейц месних заєднїцох у местох општини.

Найлєпши резултати витворела Сербска напредна странка, а як стої у сообщеню хторе Општински одбор тей Странки дал после виберанкох, на тих виберанкох ище раз потвердзене довириє гражданох до СНС-у хтори достал три штварцини од вкупного числа гласох, и з тей нагоди СНС подзековал гражданом на потримовки.

На виберанкох ше могло гласац на 30 виберанкових местох, право гласа мали 35 908 гласаче, а резултати виберанкох мож опатриц на адреси http://izbori.vrbas.net/rezultati-izbora/category/38-2017-izbori-mz-dokument.

