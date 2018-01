Дочек Нового року лєм у своєй режиї

ДЮРДЬОВ – У Дюрдьове дочек Нового року орґанизовани, як и каждого року, лєм у погосцительних обєктох, кафичох и пицериї, алє найвецей по обисцох.

Штредньошколци и студенти тот вечар угавним препровадзели у кафичох у валалє лєбо у Жаблю, алє дзепоєдни пошли и до Нового Саду.

Млади з валалского КУД „Тарас Шевченко” у своїх просторийох сами орґанизовали дочек нового 2018. року, а на пол ноци у Дюрдьове ше з вецей бокох валала видзело огньомет.

Реприза дочеку зоз живу музику була орґанизована лєм у погосцительних обєктох.

