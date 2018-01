ДЮРДЬОВ – Традицийно, на Други дзень Крачуна по юлиянским календаре, 8. януара 2018. року у КУД „Тарас Шевченко” будзе отримани Крачунски концерт.

У програми буду участвовац дзеци зоз вецей секцийох Дружтва, дзеци зоз валалскей дзецинскей заградки и школяре Основней школи „Йован Йованович Змай”.

Концерт почнє на 16 годзин.

(Опатрене 28 раз, нєшка 28)