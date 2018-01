Керестурски столнотенисере успишни на ревиялним турнире у Челареве

ЧЕЛАРЕВО – На ревиялним турнире за столнотенисерох у Челареве 30. децембра, участвовали и були успишни и штирме наймладши члени Столнотениского клубу „Русин” з Руского Керестура, одкаль принєсли штири медалї.

Керестурски столнотенисере ше змагали у трох катеґорийох – Матей Макаї у катеґориї I-II класа завжал друге место и стриберну медалю, у катеґориї III-IV класа Александар Шанта освоєл треце место и бронзову медалю, а тиж треци бул и Иґор Фейди, док Матей Сабадош у катеґориї V-VI класа завжал друге место и стриберну медалю.

На тим ревиялним турнире наступели бавяче од першей по осму класу, а окрем з Керестура и домашнїх, змагали ше и школяре зоз Бачу, Селенчи, Сербского Милетичу и Бачкого Брестовцу.

Наступанє на ревиялних турнирох финансую родичи змагательох, док бодовни турнири орґанизує и котизацию финансує Клуб.

