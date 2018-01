Нєшка схадзка УО Заводу за културу

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) нєшка на 17 годзин будзе отримана схадзка Управного одбору тей установи.

На Дньовим шоре будзе информация о стану конкурсу за директора и одлучованє по Ришеню Покраїнскей влади о жалби кандидата Сашу Сабадоша, а члени УО буду информовани и о инспекцийней контроли у ЗКВР.

Єдна точка Дньового шора будзе ше одношиц и на информацию о правданю трошкох по Конкурсу за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и уметнїцкей творчосци Руснацох у 2017. року и приношенє Одлуки о финансованю по истим конкурсу у 2018. року.

