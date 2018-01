Умар Дюра Лїкар

МИКЛОШЕВЦИ – Нєшка рано, у 77. року живота, после длугшей хороти, у шпиталю у Осєку, умар учитель у пензиї Дюра Лїкар з Миклошевцох.

Дюра Лїкар народзени 29. мая 1941. року у Миклошевцох. Основну школу закончел у Миклошевцох и Вуковаре, а Учительску 1961. року у Славонским Броду.

Од першого дня после законченя школи робел як учитель у Миклошевцох у класней настави, а 1970. року почал водзиц наставу за руски дзеци на мацеринским язику. На тей длужносци робел по 1991. рок. Пре воєни збуваня на тих просторох нє робел по 1997. рок кед є знова уключени до класней настави.

У периодзе од 1961–1991. рок активно участвовал у роботи СД „Русин”, а окреме ше анґажовал у роботи КУД „Яким Ґовля”. Водзел фолклорну секцию, а з помоцу наших визначних режисерох Витомира Биодянца и Драґена Колєсара на сцену поставел вецей як 40 дзецински и театрални фалати за старших. Окреме удатна була сказка Кристини Бренковей Белава ружа за принцезу осемдзешатих рокох. Зоз фолклорну и драмску секцию наступал ширцом СФРЮ, а окреме на „Петровским дзвону”, „Червеней ружи” и „Червеним пупчу”. Вецей мандати бул член Управного одбору „Червеней ружи” и Драмского мемориялу „Петра Ризнича Дядї”.

Попри роботи у школи и дружтвених орґанизацийох, у Миклошевцох бул стаємни сотруднїк НВУ „Руске слово”, Новинскей аґенциї „Рутенпрес”, „(Пионирскей) Заградки”, „Новей думки”, „Вуковарских новинох” и Рускей редакциї ТВ Нови Сад. У тим чаше му обявени вецей як 1000 статї и фельтони на рижни теми, углавним зоз и о живоце миклошевских Руснацох. Бул єден з иницияторох и орґанизаторох Културней манифестациї „Миклошевци…”.

Дюра Лїкар видал коло дзешец кнїжки, а остатня обявена 2015. року – Фото-моноґрафия „Миклошевци под сримским нєбом” з нагоди 165-рочнїци приселєня Руснацох до Миклошевцох.

За закладанє у роботи и посцигнути успихи достал вецей припознаня на уровню општини и Републики, як цо то Орден зоз стриберним венцом од Йосипа Броза Тита, Найвисше општинске припознанє на подручу култури и просвити „Плакета Стєпан Супанц”, Златну плакету за трицецрочну роботу з дзецинскима ансамблами, а скоро 45 роки бул активни бавяч и спортски роботнїк у СД „Русин”.

Дюра Лїкар будзе поховани на ютре, 5. януара на 14,30 годзин, на месним Грекокатолїцким теметове у Миклошевцох.

Най му вудзе вична слава и памят!

