З матрикулох парохиї у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – По податкох з матрикулох парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре прешлого, 2017. року, парохия зменшана за 49, односно за 46 особи, понеже три особи поховани на керестурским теметове нє жили у тей парохиї.

У 2017. року так поховани 81 особа, покресцени 32 особи, а повинчани 13 пари. Медзи покресценима 29 до рока живота, двойо до седем рокох, а єдна особа мала понад седем роки.

У одношеню на 2016. рок, у прешлим року було вельо менєй похованих – 13 особи менєй, алє 2017. року – 10 особи менєй покресцени як залоньского, а прешлого року и пейц пари менєй повинчани як 2016. року.

Од похованих у 2017. року єдна особа зоз Суботици, а зоз тей парохиї (хтора нє ма свойо матрикули та ше заводзи до керестурскей парохиї) влонї нє було анї покресцених анї повинчаних.

