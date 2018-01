КОЦУР – Члени коцурскей євангелскей церкви, у сотруднїцтве зоз канцеларию „Помоц восточней Европи” зоз Голандиї, подзелєли 24 пакецики наймладшим фодбалером коцурского Фодбалского клубу „Искра”.

Євангелска церква зоз Коцура и канцелария „Помоц восточенй Европи” окрем пакецикох, младим фодбалером донирoвала и 12 комплети фодбалских дресох и 3 лабди.

