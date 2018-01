Розпорядок богослуженьох през крачунски швета у Вербаше

ВЕРБАС – Од ютра, та по 9. януар, парохиї у Вербаше и вирни хтори ше притримую юлиянского календару, преславяю найрадоснєйше християнске швето, Крачун.

У церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше на ютре вечар, на 21 годзин, будзе крачунске Всеночне.

На нєдзелю, на Перши дзень Крачуна, у церкви у Старим Вербаше парох о. Алексий Гудак будзе служиц Службу Божу на 8 и на 10 годзин, обидва з мированьом вирних.

У церкви Св. Владимира у Новим Вербаше ютре на Вилїю буду вєдно Служба Божа, Всеночне и мированє вирних на 21 годзин.

На Перши дзень Крачуна, Служба Божа будзе на 9 годзин и Служба Божа у Змаєве на 11,30 годзин. На Други дзень у нововербаскей церкви парох о. Иґор Вовк будзе служиц Службу на 9 годзин.

