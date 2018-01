КОЦУР – На пондзелок, 8. януара, на 19,30 годзин у коцурским Доме култури, у орґанизациї КУД „Жатва“ будзе отримани традицийни Крачунски концерт.

На концерту буду участвовац члени КУД „Жатва”, КУД „Завичайне врело”, Шпивацка ґрупа коцурскей євангелскей церкви, дзеци котри виучую мадярски язик, виронаучни дзеци грекокатолїцкей церкви, Мишани хор Катедралней церкви св. о. Миколая и Дому култури ” з Руского Керестура и соло шпиваче „КУД Жатва“.

Уходнїца 100 динари.

