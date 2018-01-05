Нєшка трокральова Вилїя, ютре Богоявлєнє

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая по григориянским календаре, нєшка ше означує трокральова Вилїя, пред вельким шветом Богоявлєньом Господнїм хторе будзе преславене на ютре, 6. януара.

Нєшка на Вилїю, у катедралней церкви на 8 годзин будзе Василийова Служба Божа зоз Вечурню, а того дня вирни посца по обичайох хтори подобни як и на крачунску Вилїю, кед ше пририхтує традицийна вечера з рибу и бобальками.

На ютре, на швето Богоявлєнє Господнє, Служби Божо у Катедралней церкви буду на 8, и 17 годзин, як и Велька Служба на 10 годзин по хторей будзе и вельке пошвецанє води.

Пошвецанє обисцох з богоявлєньску воду у керестурскей парохиї почнє од пондзелку 8. януара и будзе тирвац 11 днї нєрахуюци нєдзелю. Пошвеца ше обисца у цалим валалє, а пошвецанє почнє на Вельким шоре, а потим у часци валала од Торжи, одн. ґу Косанчичу.

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