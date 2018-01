Приєм у Општини за найлєпших спортистох

ВЕРБАС – Остатнїх дньох прешлого року, за младих спортистох хтори витворели найлєпши резултати на домашнїх и медзинародних змаганьох у 2017. року, орґанизовани приєм у Малей сали Скупштини општини Вербас.

Спортистох з вецей клубох и їх тренерох прияли предсидатель Општини Милан Ґлушац, заменїца предсидателя Миляна Штулич и член Општинскей ради задлужени за спорт Срдян Станич.

У предходним року окреме ше видвоєли члени Плївацкого клубу „Вербас”, Теквондо клубу зоз Савиного Села, Джудо клубу „Тори” и Клубу борительних схопносцох з Вербасу.

Предсидатель Општини и його сотруднїки подзековали спортистом же свой город представяю на найкрасши способ, винчовали им на їх успихох, и здогадли же Општина и далєй будзе потримовац спортски клуби.

