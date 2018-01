Явна поволанка за набавку тракторох зоз ИПАРД средствох

БЕОҐРАД – Вчера розписана Явна поволанка за хаснованє ИПАРД средствох котри наменєни польопривреднїком за купованє тракторох, а рок за подношенє вимогох будзе по 26. фебруар.

Министерство польопривреди 25. децембра 2017. року розписало Явну поволанку за доставанє ИПАРД средствох за купованє новей менанїзациї и опреми, а вимоги за одобрйованє правох на нїх тиж так мож придац по 26. фебруар.

Так, после 8 рокох, почала реализация длуго обчекованих предприступних средствох ЕУ – ИПАРД котри наменєни за польопривреду и виноша 175 милиони евра, а котри безповратни за период по 2020. рок.

Слово о стимулациї за инвестициї до физичного маєтку польопривредних ґаздовствох. Сума субвенциї виноши од 60 до 80 одсто, у зависносци од того чи подношитель млади польопривреднїк, чи ше польопривредне ґаздовство находзи у горским подручу и чи ше инвестиция одноши на управянє зоз одпадом и одпаднима водами.

Продукти за котри обезпечени стимулативни средства то овоц, желєнява и други аґрокултури (одредзени файти житаркох и индустрийней желєняви), а виноша од 5 000 по 700 000 евра, а за сектори млєка и меса од 5 000 по милион евра.

Прилапююци инвестициї и трошки одноша ше на купованє новей механїзациї, опреми и трактори и общи трошки (за пририхтованє проєкту и технїчней документациї).

Министер польопривреди Бранислав Недимович гварел же польопривреднїком у Сербиї на розполаганю 225 милиони евра по 2020. рок понеже од ЕУ можеме достац 175 милиони евра зоз националним участвованьом од 50 милиони евра.

За заинтересованих текст явней поволанки, правилнїк и провадзаци прилоги доступни на сайту www.minpolj.gov.rs, як и интернет боку Управи за аґрарни плаценя www.uap.gov.rs.

