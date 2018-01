Нови фабрики – нови роботни места

КУЛА – Прешлого року з општинскей каси за капитални инвестициї було видвоєне милиярду динари, з котрих велька часц уложена праве до новей индустрийней зони. По конєц рока розпочате будованє двох фабрикох – „Севеплант” и „Фиорано”, а наявена вибудова ище двох у тим року.

Розсаднїк младнїкох древкох „Севеплант”, котри роби у рамикох голандскей компаниї „Вербек”, уж длугши час познати у кулскей општини, понеже и потераз обезпечел роботу численим сезонским и стаємно занятим роботнїком котри ше хваля з релативно добрима плацами.

„Фиорано”, италиянска компания котра тарґує з текстилнима материялами и продуктами, уж ма єден погон у Зомборе, та єдна часц будуцих кулских роботнїкох уж там на обуки, а як дознаваме у Националней служби за обезпечованє роботи, за шицки роботни места вельке интересованє, та же постої и можлївосц напредованя.

З Општини наявена вибудова ище єдней фабрики италиянскей компаниї за продукцию обуї, а на остатнєй схадзки Скупштини општини Кула предсидатель Општини Кула Перица Видеканїч гварел же у цеку розгварки за вибудов штвартей фабрики. По законченю штирох фабрикох наявене отверанє нових 700 до 800 роботних местох, дзекуюци чому би була зменшана нєзанятосц, а з тим и социялни даваня з општинскей каси.

