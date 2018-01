ҐОСПОДЇНЦИ – Традицийна вистава малюнкох з остатнєй Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” и того року будзе отворена на Вилїю, 6. януара, у Ґалериї Месней заєднїци (МЗ) Ґосподїнци.

Орґанизаторе вистави Орґанизацийни одбор Подобовей колиниї „Стретнуце у Боднарова” и МЗ Ґосподїнци, а вистава будзе отворана на 19,30 годзин.

