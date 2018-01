Закончена перша фаза проєкту „Руски портал култури”

НОВИ САД – Новинарска асоцияция Руснацох (НАР) концом прешлого року, точнєйше 28. децембра, закончела першу фазу проєкта „Руски портал култури” на котрим поставени биоґрафски єдинки припаднїкох рускей заєднїци на руским и сербским язику.

На сайту www.nar.org.rs поставени 32 биоґрафски єдинки припаднїкох рускей заєднїци котри дали свойо доприношенє у розвою єй духовного и материялного скарбу, алє и гевтих особох звонка заєднїци котри зоз своїм дїлованьом допринєсли єй националному будзеню. Источашнє, зоз основнима биоґрафскима податками кажди нащивитель сайту, односно Руского порталу култури може достац и библиоґрафски податки и интернет адреси односно линки о тих 32-ох особох.

-НАР достал потримовку за поставянє вкупно 80 биоґрафских єдинкох на, так проєктно наволани, Руски портал култури. За нєполни три мешаци зме закончели першу фазу проєкта и биоґрафиї поставени. Верим же Портал будзе мац и вецей як 80 биоґрафски єдинки – гвари Єлена Перковича, координаторка того проєкту.

У першей фази проєкта углавним обробени руски дїяче зоз першей половки ХХ вику. Єдна час биоґрафских єдинкох ше одноши на сучасни час и облапя широку лепезу дїлованя – театер, филм, музику, науку и спорт.

У наиходзацих мешацох проєктни тим котри творя Дюра Латяк, Микола М. Цап, Мария Перкович, Ясна Ковач и Ясмина Дюранїн закончи и другу етапу проєкта. Постави ше ище найменєй 48 биоґрафски єдинки.

Проєкт потримал Секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами и Бужетски фонд за национални меншини, а проєктни тим Руского портала култури очекує и потримовку Националного совиту Руснацох.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)