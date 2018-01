Завод ознова о конкурсу за директора

НОВИ САД – Вчера, 4. януара, у Заводзе за културу войводянских Руснацох отримана пията схадзка Управного одбору (УО).

Главна причина зволованя схадзки то нєзакончени процес вибора директора Заводу, а Влада АП Войводини наложела же би ше процедуру конкурса врацело даскельо крочаї назадок.

У фокусу схадзки була друга точка дньового шора – Информация о стану конкурсу за директора и одлучованє по ришеню Покраїнскей Влади о жалби кандидата Сашу Сабадоша зоз Зомбора.

Члени УО Заводу под час дискусиї мали велї дилеми и пригварки у вязи такей одлуки Покраїнскей Влади, алє на концу поступели по єй налогу.

Управни одбор зоз гласаньом понїщел заключок зоз предходней схадзки о нєприлапйованю прияви Саши Сабадоша зоз Зомбра на явни конкурс за вибор кандидатох на место директора Заводу за културу войводянских Руснацох.

По налогу Влади АП Войводини, УО Заводу будзе глєдац деталї у вязи зоз роботним искуством Сабадоша од НВУ „Руске слово”, прецо предходно нє була прилапена його кандидатура, а потим окончи розгварку зоз нїм як кандидатом.

На схадзки УО Заводу у других точкох членох поинформоване о инспекцийней контроли у Заводу. Було бешеди и о правданю трошкох по Конкурсу за орґанизованє манифестацийох, дзе ше глєда од руских дружтвох же би порядно и ажурнєйше Заводу подношели звити о додзелєним пенєжу.

Управни одбор винєсол предклад же би у 2018. року Завод за културу войводянских Руснацох финансовал порядну дїялносц дружтвох, а Национални совит Руснацох – манифестациї.

