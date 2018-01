Означованє 76. рочнїци Рациї почало у Жаблю

ЖАБЕЛЬ – Рация мадярскей войски у Южней Бачки почала на вчерайши дзень, 4. януара 1942. року зоз завераньом, мученьом и забиваньом цивилох у Чуроґу и Жаблю.

Означованє рочнїци и здогадованє на жертви Рациї у Општини Жабель почало вчера зоз панахиду у жабельскей православней церкви котру служел епископ Бачки Ириней Булович. У казанї гварел же ше треба старац же би у наших душох нїґда нє було мержнї, алє лєм любови.

Опрез будинку Општини Жабель на новопоставену спомин-плочу священїкови Ґеорґийови Живановому, котри страдал у януарскей Рациї, венци положели Иґор Мирович, предсидатель Покраїнскей влади, предсидатель Скупштини општини Жабель Радован Чолич и подпредсидателька СО Милица Виславски.

Панахида отримана и у Музею жертвом Рациї „Рация 1942” у Чуроґу котри ше находзи у дакедишнїм маґацину за жито до хторого заверани и забивани валалчанє того места. На тим месце венєц положели Иштван Пастор, предсидатель Скупштини Войводини и Милован Радомир, предсидатель Мемориялного дружтва „Рация 1942”.

