Ревизия Акцийного плана за Поглавє 23 по єшень

БЕОҐРАД – Такой по шветох Сербия окончи ревизию Акцийного плану за Поглавє 23, а потим буду одредзени и нови термини за сполньованє обовязкох у вязи зоз поглавйом котре ше одноши на правосудство.

Цала Робота мала би буц закончена по єшень, гварел шеф Прегваряцкого тима за Поглавє 23, Чедомир Бацкович.

Вон наявел же по штредок януара будзе обявени перши роботни текст вименки Устава у обласци правосудства на котрим ше тераз роби зоз експертами Венециянскей комисиї. Бацкович гварел же нєодлуга буду принєшени найновши вименки Закона о аґенциї за борбу процив корупциї.

