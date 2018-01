ДЮРДЬОВ – На Вилїю по юлиянским календаре, на соботу 6. януара, у грекокатолїцкей церкви Святого архангела Михаїла у Ґосподїнцох Всеночне будзе на 17 годзин.

На Перши, Други и Треци дзень Крачуна служби буду на 11 годзин.

(Опатрене 13 раз, нєшка 13)