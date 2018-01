Владика з Дюрдьовчанями на Други дзень Крачуна

ДЮРДЬОВ – На Вилїю по юлиянским календаре, на соботу 6. януара, у грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, Служба Йоана Златоустого будзе на 9 годзин, а потим Всеночне на 21 годзин.

На Перши дзень Крачуна, на нєдзелю 7. януара, литурґия Святого Василия Велького будзе на 10 годзин, а Вечурня на 17 годзин.

На Други дзень Крачуна, на пондзелок 8. януара, архиєрейска литурґия Святого Йоана Златоустого будзе на 10 годзин, Службу будзе служиц владика кир Георгий Джуджар, а после нєй будзе мировац. Исти дзень на 17 годзин будзе Вечурня.

На Треци дзень, вовторок 9. януара, литурґия Святого Василия Велького будзе на 10 годзин, а на 17 годзин Вечурня.

