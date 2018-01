После всеночного колядованє и друженє у церковней сали

НОВИ САД – По розпорядку Богослуженьох у Новим Садзе нєшка, 5. януара, на 17 годзин викладанє св. Тайнох, споведз, пецерки и супликация, а на 18 годзин Служба Божа, Крачунска дзевятнїца.

На соботу, Крачунску вилїю, на 9 годзин Служба Божа св. Василия Велького, а на 21 годзин Вельке повечериє з литию – Крачунске всеночне з владиком кир Георгийом Джуджаром, а потим и колядованє и друженє у церковней сали.

На нєдзелю, 7. януара, на Рождество Христово, на 10 годзин, будзе отримана Архиєрейска Служба Божа, з мированьом, шпива хор „Гармония”. На 18 годзин у Служба Божа з мированьом и дзелєнє пакецикох дзецом зоз гуманитарней помоци.

Крачунска Служба будзе и у Будисави, з мированьом.

