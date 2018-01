Мирович и Вучевич винчовали Крачун

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович повинчовал Крачун шицким вирним и гражданом Сербиї котри тото швето славя по юлиянским календаре.

Мирович за тото найрадоснєйше християнске швето шицким пожадал же би го препровадзели у миру и радосци, окружени з любову своїх наймилших.

Крачун по юлиянским календаре согражданом повинчовал и городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич, и пожадал им же би Крачун препровадзели зоз своїма найблїзшима, бо Крачун символ мира и єдноти.

