Предсидатель Општини Шид винчовал Крачун

ШИД – Перше стретнуце з новинарами у тим року, предсидатель Општини Шид Предраґ Вукович вихасновал же би сообщел же Општина Шид з буджетней резерви Републики Сербиї достала 30 милиони динари, а єдна часц средствох, як нависцел предсидатель, будзе потрошена за ушорйованє индустрийней зони при Адашевцох.

Предсидатель Општини Вукович вчера вихасновал нагоду, та гражданом хтори славя Крачун по юлиянским календаре повинчовал тото найрадоснєйше християнске швето, и пожадал им же би го преславели у духовносци, миру и любови у своєй фамелиї и з найблїзшима.

Нєшка на 9 годзин опрез будинка Општинскей управи Небойша Илич, помоцнїк предсидателя Општини, як и представнїк Националного парку „Фрушка гора“ буду гражданом дзелїц коло 500 бадняки хтори даровал Национални парк.

