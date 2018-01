РУСКИ КЕРЕСТУР – На ютре, 7. януара, будзе отримана рочна Скупштина Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох, у просторийох Майсторского дому на 17 годзин.

На дньовим шоре Скупштини будзе звит о роботи Здруженя у прешлим року, як и плани активносцох у тим. На Скупштину предсидатель Здруженя Владимир Емейди, поволує шицких членох.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)