Керестурски школяре одходза на Жимску школу у Словацкей

РУСКИ КЕРЕСТУР – На пондзелок, 8. януара, 40 школяре осмей класи Основней школи „Петро Кузмяк” одходза на Жимску школу до Земплинских Теплицох у Републики Словацкей, дзе буду пребувац по 11. януар.

Школяре буду мац нагоди упознац стари край, нащивиц културни и други знаменїтосци околних местох и дружиц ше з парняками тамтейшей школи у чиїм интернату буду змесцени.

Жимска школа у Словацкей будзе витворена други раз, а на основи влонї подписаного спорозуменя о сотруднїцтве медзи Совитом Месней заєднїци Руски Керестур и Земплинскима Теплицами (дакедишнїм Керестуром).

И того року путованє у сотруднїцтве зоз Школу „Петро Кузмяк” орґанизує Национални совит Руснацох и вєдно з родичами софинансує го зоз средствох хтори достава од Општини Кула.

Зоз школярами до Жимскей школи одходза и їх класни старшини Саня Тиркайла и Каролина Папуґа, а спред НС Желько Ковач.

