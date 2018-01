У Керестуре преславене Богоявлєнє, почина пошвецанє обисцох

УСКИ КЕРЕСТУР – Вирни рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая всоботу, 6. януара преславели швето Богоявлєнє Господнє – Трокралї, а нєшка з богоявлєньску швецену воду почина и пошвецанє обисцох на Вельким шоре.

Богоявлєнє єдно з найвекших и найстарших християнских шветох, зоз хтором ше преславює подїю кед Йоан Креститель на рики Йордaн покресцел и самого Исуса Христа, и у тей хвильки Бог ше обявел як св. Тройца.

Швето вирни дочекали дзень пред тим зоз трокральову Вилїю, и з Всеночним у катедралней церкви. На саме швето Служби Божи були на 8 и 17 годзин, а велька зоз пошвецаньом води на 10 годзин.

Вельку Службу служели шицки троме домашнї священїки парох о. Михайло Малацко и капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта. О значеню швета и пошвецаня води, хтора вирним служи за духовни и физични потреби, наказовал о. Медєши.

Пошвецену воду по Служби, а тиж и през цали дзень парохиянє однєсли до своїх домох, и нєшка з тоту воду почина пошвецанє обисцох. Нєшка ше пошвеца Вельки шор, а од ютра шори ґу Косанчичу, та на ютре Маковски (Фрушкогорска), на стреду Капущани шор (Б. Кидрича) и так далєй. Розпорядок пошвецаня находзи ше на огласней табли у церковней порти.

