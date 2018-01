Святочно преславене Рождество Христово

БЕОҐРАД – У Беоґрадзе вирни ше позберали на крачунске Всеночне на 16 годзин у Вишеґрадскей и наполнєли цалу каплїцу.

После Всеночного, под час котрого вирни колядовали, започала и крачунска Служба Божа у котрей пречитана владикова винчованка на трох язикох, а на концу домашнї парох о. Варґа шицких помировал. После того ше предлужело зоз традицийним аґапеом, капущанїками, бобальками и другима специялитетами, котри порихтали беоґрадски вирни, а крачунска атмосфера ше предлужела до позних годзинох.

Крачунски швета у Беоґрадзе возвелїчал амбасадор України Олександер Александрович зоз фамелию, други секретар америцкей амбасади Кристофер зоз фамелию, госци зоз Босней, Белґиї и Голандиї котри першираз присуствовали нашому Крачуну у Беоґрадзе.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)