Вчера и Крачунски концерт у церкви

КУЛА – Швето Рождества Христового Крачун преславюю и вирни грекокатолїцкей парохиї свящ. муч. Йосафата у Кули на богослуженьох и у своїх фамелийох. Вчера на перши дзень Крачуна, по Служби Божей у церкви отримани и Крачунски концерт.

Крачун дочековани у домох у вилїйовей ноци, а на 23 годзин и на Всеночним богослуженю у церкви хторе служели домашнї священїки парох о. Дамян Кича ЧСВВ и капелан о. Платон Салак ЧСВВ.

Вчера на перши дзень Крачуна на Служби Божей на 9 годзин о. Салак ЧСВВ пречитал и Крачунску винчованку нашого владики Георгия на руским и українским язику, а о. Кича на Служби Божей у Крущичу, дзе филияла кулянскей парохиї.

По Службох було и мированє, а у Кули по Служби отримани и традицийни Крачунски концерт хтори пририхтали дзеци котри виучую українски язик и члени КУД „Иван Сенюк”.

И на други и треци дзень швета, Служби Божо буду у церкви св. Йосафата на 9 годзин, а нєшка, на швето св. Йосифа источашнє и кирбай у манастирскей каплїци шестрох Служебнїцох у Кули, дзе Служба Божа будзе на 11 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)