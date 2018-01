И у вербаских парохийох преславени Крачун

ВЕРБАС – Тих дньох вирни хтори ше притримую юлиянского календару и парохиї у Вербаше преславяли Крачун.

У церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше соботу вечар було крачунске Всеночне, а вчера на перши дзень Крачуна парох о. Алексий Гудак служел Службу Божу на 8 и на 10 годзин.

Вчера обидва Служби були з мированьом вирних, а парох о. Гудак з тей нагоди вирним пречитал и Крачунску винчованку нашого преосвященого владики кир Георгия Джуджара.

У церкви Св. Владимира у Новим Вербаше на Вилїю були вєдно Служба Божа, Всеночне и мированє вирних.

На перши дзень Крачуна, Служба Божа була на 9 годзин и Служба Божа у Змаєве на 11:30 годзин, а одборнїки тей церкви вчера ходзели по шпиваню.

Православни вирни у Вербаше тиж так преславели Крачун, а на Вилїю бадняк традицийно ношени през скоро шицки улїци, дзе го дочековали вирни, после чого є положени на огень у порти церкви Воведеня Пресвятей Богородици у Старим Вербаше и опрез храму у центре Вербасу.

