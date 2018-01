СРИМСКА МИТРОВИЦА – У Сримскей Митровици Всеночне почало на 23 годзин зоз колядованьом, а вец предлужене зоз Службу Божу, под час котрей вирних споведал Едвард Шпанович, сушедни римокатолїцки священїк.

По обичаю, после пол ноци виштрелєни огньомет пред церкву, а вец вирни пришли до парохиялного дому повинчовац парохови и його фамелиї Крачун.

На саме Рождество, на 11 г домашнї парох служел вєдно зоз сушедним Едвардом, и окрем краткей казанї, пречитал и виривки зоз владиковей винчованки на трох язикох. После Служби було и мированє числених присутних.

На Всеночним, а окреме на Служби на сам Крачун, було вельо домашнїх и госцох, а тиж и числени дзеци першопричашнїки котри почали порядно участвовац у Богослуженьох.

Зоз тоту Службу закончена и Акция за Широтинєц у Виноградове у котрей участвовали числени вирни зоз щиросердечнима прилогами.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)